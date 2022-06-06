Petrol
119.85
0.11%
Euro
17.8039
1.18%
Dolar
16.5908
1.08%
Altın
984.61
0.76%
Borsa
2646
1.73%
Bitcoin
520.996
5.16%
BTXN Coin
11.99
-10.18%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Gurbetçilerin 2021 yılında Türkiye ekonomisine katkısı

    Yurt dışında çalışan ve yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'ye doğru yola çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 18:05
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 18:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gurbetçilerin 2021 yılında Türkiye ekonomisine katkısı

    Yurt dışında çalışan vatandaşlar, koronavirüs salgınının getirdiği seyahat kısıtlamalarından dolayı iki yıl üst üste yurda giriş yapamamışlardı. İki yıl aradan sonra 2021'de baba ocağına dönebilen gurbetçiler, uzun süre yurda gelememenin hasreti ile seyahatlerini dolu dolu geçirdi.

    2021 yılında tüm tatil sürelerini Türkiye'deki tatillerine ayırdıkları gözlemlenen gurbetçiler, bu süreçte ekonomiye can verdi.

    Çarşı pazarı hareketlendirdiler

    Kuyumcular, gümüşçüler, hediyelik eşya satıcıları, tatlıcılar, restoranlar ve tatil için gittikleri tüm noktalardaki tesisler, gurbetçilerin yaptıkları alışverişi hareketlendirdi.

    Geçen yıl gurbetçilerin ekonomiye yaptıkları katkıları sık sık gündeme getirdik.

    Gurbetçilerin katkısı 2021'in yaz aylarında 13 milyar lira

    Resmi kaynaklara göre yurt dışında yaşayan gurbetçilerin 2021 yılında Türkiye ekonomisine yaptıkları katkı yaklaşık 13 milyar liraya dayandı.

    Gurbetçilerin 2021 yılında Türkiye ekonomisine katkısı #1

    Gurbetçiler akın akın baba ocaklarına geliyor

    Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, bugünlerde de sınır kapılarından giriş yapıyor.

    Gurbetçiler, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi sınır kapılarından araçları ile giriş yapmak için uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Bazı yolcuların hava yolunu tercih ettiği biliniyor.

    Gurbetçilerin 2021 yılında Türkiye ekonomisine katkısı #2

    Avusturya'dan gelenler araçlarını tren vagonlarına yükledi

    Bazı gurbetçiler de araçlarını yanlarında getirmek için treni tercih etti. Avusturya Villach'tan Türkiye'ye yolculuğunda 1.400 kilometre yol alan tren Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahından Edirne Gar'ına gelen gurbetçiler, buradaki işlemlerinin ardından araçlarını alarak memleketlerinin yolunu tutuyor.

    Gurbetçilerin 2021 yılında Türkiye ekonomisine katkısı #3

    Gurbetçilerin 2021 yılında Türkiye ekonomisine katkısı #4

    Gurbetçilerin 2021 yılında Türkiye ekonomisine katkısı #5

    Gurbetçilerin 2021 yılında Türkiye ekonomisine katkısı #6


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Trabzonspor, Halil Akbunar ile anlaşma sağladı mı?
    Futbol

    Trabzonspor, Halil Akbunar ile anlaşma sağladı mı?

    Sosyal teknoloji bize ne yapıyor: Furya Makinesi
    Kitap

    Sosyal teknoloji bize ne yapıyor: Furya Makinesi

    Görüş Bildir