Gurbetçilerin 2021 yılında Türkiye ekonomisine katkısı

Yurt dışında çalışan ve yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Yurt dışında çalışan vatandaşlar, koronavirüs salgınının getirdiği seyahat kısıtlamalarından dolayı iki yıl üst üste yurda giriş yapamamışlardı. İki yıl aradan sonra 2021'de baba ocağına dönebilen gurbetçiler, uzun süre yurda gelememenin hasreti ile seyahatlerini dolu dolu geçirdi.

2021 yılında tüm tatil sürelerini Türkiye'deki tatillerine ayırdıkları gözlemlenen gurbetçiler, bu süreçte ekonomiye can verdi.

Çarşı pazarı hareketlendirdiler

Kuyumcular, gümüşçüler, hediyelik eşya satıcıları, tatlıcılar, restoranlar ve tatil için gittikleri tüm noktalardaki tesisler, gurbetçilerin yaptıkları alışverişi hareketlendirdi.

Geçen yıl gurbetçilerin ekonomiye yaptıkları katkıları sık sık gündeme getirdik.

Gurbetçilerin katkısı 2021'in yaz aylarında 13 milyar lira

Resmi kaynaklara göre yurt dışında yaşayan gurbetçilerin 2021 yılında Türkiye ekonomisine yaptıkları katkı yaklaşık 13 milyar liraya dayandı.

Gurbetçiler akın akın baba ocaklarına geliyor

Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, bugünlerde de sınır kapılarından giriş yapıyor.

Gurbetçiler, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi sınır kapılarından araçları ile giriş yapmak için uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Bazı yolcuların hava yolunu tercih ettiği biliniyor.

Avusturya'dan gelenler araçlarını tren vagonlarına yükledi

Bazı gurbetçiler de araçlarını yanlarında getirmek için treni tercih etti. Avusturya Villach'tan Türkiye'ye yolculuğunda 1.400 kilometre yol alan tren Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahından Edirne Gar'ına gelen gurbetçiler, buradaki işlemlerinin ardından araçlarını alarak memleketlerinin yolunu tutuyor.