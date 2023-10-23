Güvenli liman varlıklara olan talep arttı Yatırımcı hareketlerini jeopolitik gerginlikler ve Fed'in sıkı para politikasının uzun süreceği endişeleri etkiliyor. Bu beklentiler de emtia fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

AA

İsrail-Filistin gerginliğinin tırmandırdığı risk algısı, güvenli liman varlıklara olan talebi destekliyor.

Geçen hafta 1.997 dolarla mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeyi test eden altının ons fiyatı da haftayı yüzde 2,5 artışla 1.981 dolardan tamamladı.

Gümüş yüzde 2,9, platin yüzde 1,6 arttı.

Otomobillerde kullanılan katalitik konvartöre olan talebe yönelik endişelerin devam etmesiyle paladyum fiyatları düşüşünü 5. haftaya taşıdı ve paladyum yüzde 4,3 azalış kaydetti.

Altına talep güçlü kaldı

Orta Doğu'daki çatışmaların daha da şiddetlenebileceği endişesiyle Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı "şahin" tonlu sözle yönlendirmelerine rağmen güvenli liman olarak nitelendirilen altına talep güçlü kalmaya devam etti.

Yatırımcılar temkinli

Analistler, küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendirdiğini belirtiyor.

Öte yandan, Çin’de beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler de gümüşü olumlu etkileyen unsurlardan bir tanesi oldu.

Brent petrolün varil fiyatı yükseldi

İsrail-Filistin çatışmasının petrol arzını etkileyebileceğine yönelik korkuların artmasıyla Brent petrolün varil fiyatı, haftayı yüzde 1,4 artışla 91,3 dolardan tamamladı.

ABD, Venezuela'ya yönelik yatırımları askıya aldı

ABD yönetimi, Venezuela'da hükümetin muhalefet ile seçimlerin 2024'te yapılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından ülkenin petrol, doğalgaz ve altın sektörlerine yönelik uyguladığı bazı yaptırımları askıya aldı.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında bir önceki hafta 4 milyon 383 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı.

İran’ın İsrail’le ambargo çağrısı petrol fiyatını etkiledi

İran’ın Müslüman ülkelere İsrail’le petrol ambargosu uygulanmasına yönelik çağrı yapması da Brent petrol fiyatlarını yukarı yönlü hareket etmesinde etkili oldu.

New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgazın fiyatı yüzde 10,4 azaldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)