Güvenli turizm sertifikalı oteller tercih edildi

Türkiye Otelciler Federasyonu, güvenli turizm sertifikalı otellerin temmuz-ağustos aylarını yüksek dolulukla kapattığı bilgisini paylaştı.

Koronavirüs salgını turizm hareketlerini etkileyince ortaya çıkan ve geniş çapta uygulanan "güvenli turizm sertifikası", turistleri Türkiye'ye gelme konusunda rahatlatarak sektöre ivme kattı.

"SERTİFİKALI OTELLER TEMMUZ VE AĞUSTOSU YÜZDE 95 DOLULUKLA KAPATTI"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden, koronavirüs tedbirleri kapsamında güvenli turizm sertifikası alan otellerin temmuz ve ağustos aylarını yüzde 95 doluluk oranıyla kapattığını söyledi.

"SON DAKİKA REZERVASYONLARI GELİYOR"

Özden, şu anda otellerde yerli ve gurbetçi ile Polonya, Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Hollanda, Fransa ve İran'dan turistlerin olduğunu ifade ederek, "Otellerimiz ağustos ayını yüzde 95'e ulaşan dolulukla bitirdiler. Herkes mutlu diyebilirim. Eylül ve ekim ayında ise önümüzü net şekilde göremiyoruz. Biraz daha son dakika rezervasyonlarıyla gidiyoruz. Rezervasyonlar geldikçe bu aylar da iyi olacaktır diye düşünüyorum." dedi.

"EYLÜL VE EKİMDE BALKAN ÜLKELERİNİN GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Eylül ve ekim ayında Balkan ülkelerinden ciddi bir hareketlilik beklediklerine dikkati çeken Özden, bu iki ayda otellerdeki doluluk oranına Balkan ülkelerinden gelen turistlerin katkısının olacağını söyledi.