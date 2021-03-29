Güvenlik güçleri için geliştirilen Pars İzci 6x6 ve 8x8 araçlarla bu kez de ihracat başarısını hedefine koydu.

Türk zırhlı araç üreticilerinden FNSS, güvenlik güçlerinin zırhlı kara aracı ihtiyacının karşılanmasına yönelik yürütülen Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi (ÖMTTZ) kapsamında geliştirilen Pars 6x6 ve Pars 8x8 araçlarını seri üretim aşamasına getirdi.

ARAÇ, KEŞİF HAREKATI İÇİN TASARLANDI

FNSS İş Geliştirme Bölüm Müdürü Burak Sağ, "Keşif harekatı için tasarlanan Pars İzci 6x6 ve 8x8'in başta meskun mahal harekatları olmak üzere diğer birçok görevi başarıyla gerçekleştireceğine şüphemiz yok. Uluslararası alanda da birçok ihracat başarısına imza atacağına bugünden inanıyoruz." diye konuştu.

Güvenlik güçlerinin yeni aracı Pars İzci, ihracata hazırlanıyor VİDEO

“TÜM ARAÇLARDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ ÖN PLANDA TUTULDU”

Pars İzci konseptinin geliştirilme sürecinin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ÖMTTZ Projesi'yle paralellik gösterdiğini anlatan Sağ, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülkeler için geliştirdikleri tüm araçlarda kullanıcı gereksinimlerinin ön planda tutulduğunu vurguladı.

“GENİŞ GÖRÜŞ AÇISI SAĞLAMASI BAKIMINDAN AVANTAJ SAĞLIYOR”

Her zaman göreve göre araç tasarımı prensibiyle hareket ettiklerini anlatan Sağ, "Teklife çağrı dosyasında yer alan gereksinimler ekiplerce detaylı şekilde analiz edildi. Keşif harekatı aracı ihtiyaçlarını en optimum ve maliyet etkin karşılayacak alternatifler geliştirildi. Gelinen aşamada Pars İzci özellikle balistik cam konseptiyle sürücü ve yanında oturan komutana geniş görüş açısı sağlaması bakımından ciddi bir durumsal farkındalık avantajı sağlıyor." dedi.

“ARAZİ VE GEVŞEK ZEMİNDE DENGELİ SÜRÜŞ İMKANI”

Sağ, özellikle ortada motor konseptiyle yüksek hareket kabiliyetine sahip aracın normal yol koşullarında, arazi ve gevşek zeminde dengeli sürüş imkanı sağladığını belirtti.

Sağ, "Keşif harekatı için tasarlanan Pars İzci 6x6 ve 8x8'in başta meskun mahal harekatları olmak üzere diğer birçok görevi başarıyla gerçekleştireceğine şüphemiz yok. Uluslararası alanda da birçok ihracat başarısına imza atacağına bugünden inanıyoruz." diye konuştu.