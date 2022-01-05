Haberleşmeye aile başına yıllık 4 bin 238 lira

TELKODER verilerine göre 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama haberleşme gideri, vergiler dahil ortalama 4 bin 238 lira oldu.

İletişim çağındayız ve elimizden telefon düşmüyor. Özellikle de telefonla birlikte internet kullanma alışkanlığımız giderek artıyor. Tüm bu artışlar iletişime ayırdığımız bütçenin ve bu bütçeden alınan vergilerin de yükselmesine neden oluyor.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği'nin (TELKODER) her yılın sonunda yaptığı "Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması" ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun yayınladığı verilere, evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin, aldığı haberleşme hizmetleri için vergiler dahil ayda ortalama 353 lira harcadığı belirlendi.

Bu günlük rakam da yıllık olarak 4 bin 238 lira olarak hesaplandı.

SABİT TELEFON GİDERİ AYDA 47,42 LİRA

Araştırmaya göre, sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 47,42 lira ödendi.

İNTERNET BAĞLANTISINA AYDA 81,15 LİRA

Sabit internet bağlantısı gideri ise vergiler dahil aylık ortalama 81,15 liraya ulaştı.

3 GSM işletmecisinin abonelerinin ortalama aylık ödemeleri de vergiler dahil 56,16 lira oldu.

Bu giderlerin hepsinden yüzde 18 KDV'nin yanı sıra, yüzde 10 Özel İletişim Vergisi de devlete aktarılıyor.

Evlerinde bir sabit telefon ile sabit genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, haberleşme gideri için devlete aylık 77,27 lira vergi ödedi. Devlete ödenen vergi yılda 927 lirayı buldu.

2020 YILINDA 4 KİŞİLİK AİLE HABERLEŞMEYE YILDA 3 BİN 736 LİRA ÖDEDİ

2020 yılında yapılan analizde, 4 kişilik bir ailenin yıllık haberleşme giderleri yaklaşık 3 bin 736 lira, devlete ödenen verginin ise 759 lira olduğu hesaplanmıştı.

2019'da ise bir ailenin yıllık haberleşme giderleri yaklaşık 3 bin 225 lira, devlete ödenen vergi ise 655 liraydı.

"İLETİŞİM HARCAMALARINDA 500 LİRANIN ÜZERİNDE ARTIŞ OLDU"

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'de her yıl düzenli olarak hazırladıkları aile haberleşme giderleri konulu raporda geçen yıl iletişim harcamalarında 500 liranın üzerinde bir artış gördüklerini söyledi.