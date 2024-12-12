Hafif ticari araç, kamyon ve kamyonet ihracatı 2023'ü geçti

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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği otomotiv ihracatının içindeki ticari araç ihracatına ait detayları paylaştı.

Birliğin verilerine göre, Türkiye'nin yılın 11 ayında gerçekleştirdiği "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt" ihracatı 2023'ün toplamını aşarak 4,9 milyar dolara ulaştı.

Otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından olan hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt ihracatında üreticiler 11 ayda 92 ülke ile özerk ve serbest bölgeye dış satım gerçekleştirerek toplam otomotiv ihracatından yüzde 14,8 pay aldı.

Geçen yılın tamamında 4 milyar 902 milyon 306 bin dolara imza atılan bu kalemlerdeki ihracat, 2024'ün 11 ayında 4 milyar 979 milyon 569 bin dolar oldu.

TÜM ZAMANLARIN REKORUNA YAKLAŞTI

Tüm zamanların en yüksek hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihracatını 5 milyar 328 milyon 589 bin dolarla 2021'de gerçekleştiren sektör temsilcileri rekora yaklaştı.

Bu ay ihracatın 349 milyon 20 bin dolardan fazla olması halinde eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda rekor kırılacak.

Üreticilerin bu sene aylık ortalama ihracat performansının 452 milyon 688 bin dolar olduğu dikkate alındığında 2024'ün rekorla kapatılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BİRLEŞİK KRALLIK'A İHRACATTA YÜZDE 30,4 ARTIŞ

Türkiye'nin 11 aylık eşya taşımaya mahsur motorlu taşıtlar ihracatında ilk sırada Birleşik Krallık yer aldı.

Birleşik Krallık'a bu yılın ocak-kasım döneminde yapılan dış satım, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30,4 artışla 1 milyar 74 milyon 886 bin dolardan 1 milyar 401 milyon 487 bin dolara çıktı.

İKİNCİ SIRADA SLOVENYA VAR

İkinci sırada bulunan Slovenya'ya 11 aylık dış satım 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 26,3 yükselişle 607 milyon 145 bin dolardan 767 milyon 361 bin dolara ulaştı.

İTALYA, ÜÇÜNCÜ

Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki İtalya'ya gerçekleştirdikleri ihracat yüzde 1,44 düşüşle 560 milyon 379 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

BELÇİKA'YA İHRACAT YÜZDE 18 ARTTI

Bu yılın 11 ayında en çok ihracat yapılan dördüncü ülke olan Belçika'ya ihracatta yüzde 18,21 artış yaşandı. Belçika'ya 2023'ün aynı döneminde 392 milyon 153 bin dolar olan ihracatın, bu yılın ilk 11 ayında 463 milyon 572 bin dolara çıktığı görüldü.

FRANSA

En büyük beşinci pazar olan Fransa'ya hafif ticari araç, kamyon ve kamyonet ihracatı ise yüzde 16,53 düşüşle 513 milyon 146 bin dolardan 428 milyon 316 bin dolara geriledi.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında İspanya 179 milyon 582 bin dolarla altıncı, Almanya 176 milyon 829 bin dolarla yedinci, Avustralya 115 milyon 419 bin dolarla sekizinci, Danimarka 109 milyon 442 bin dolarla dokuzuncu, Hollanda ise 91 milyon 935 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.