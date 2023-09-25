Hafize Gaye Erkan: 2024'te dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla yürütüyoruz

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Hafize Gaye Erkan, İstanbul'da İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı Açış Konuşmasını gerçekleştirdi.
Erkan yaptığı konuşmada "2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Son dönemdeki düzenlemelerimiz Türk Lirası mevduat payının arttırılmasını hedeflemektedir." dedi.
TCMB Başkanı Erkan'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:
Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk Lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir.
Türk Lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi arttırmaya kararlıyız.
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