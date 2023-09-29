Hafize Gaye Erkan, 3 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereği 3 Ekim'de Meclis'te sunum yapacağı açıklandı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, 3 Ekim Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na bir sunum gerçekleştireceği duyuruldu.

Toplantının öne çıkan başlıkları; TCMB'nin son dönemde aldığı faiz ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına ilişkin kararlar, Enflasyona ilişkin gelişmeler, küresel gelişmeler ve Türkiye ekonomisi olarak açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor.

Erkan, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı'na başlamasının ardından 3 Ekim'de Meclis'te milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek.

Erkan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapılacak

Erkan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 3 Ekim'de toplanacak Komisyonda, milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.

Enflasyona ilişkin gelişmeler paylaşılacak

TCMB'nin son dönemde aldığı faiz ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına ilişkin kararlarının yanı sıra enflasyona ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturması tahmin ediliyor.

Yasal ve düzenlemeler hakkında bilgi aktarılacak

Erkan'ın, Komisyona, TBMM'ye gelmesi planlanan Merkez Bankası'na ilişkin yasal ve hayata geçirilmesi beklenen idari düzenlemeler hakkında da bilgi vermesi planlanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)