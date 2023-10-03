Hafize Gaye Erkan, bugün Meclis'te sunum gerçekleştirecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı'na başlamasının ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na bir sunum gerçekleştireceği duyuruldu.
Erkan'ın, bu sunumu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereği yapacağı açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor.
Toplantının konuları
Toplantının öne çıkan başlıkları; TCMB'nin son dönemde aldığı faiz ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına ilişkin kararlar, enflasyona ilişkin gelişmeler, küresel gelişmeler ve Türkiye ekonomisi olması bekleniyor.
Erkan, Meclis'te milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek. Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş başkanlığında, milletvekillerine sunum yapacak.
Yasal düzenlemeler hakkında bilgi
Erkan'ın, Komisyona, TBMM'ye gelmesi planlanan Merkez Bankası'na ilişkin yasal ve hayata geçirilmesi beklenen idari düzenlemeler hakkında da bilgi vermesi beklentiler arasında yer alıyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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