Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası ve IFC yönetimiyle görüştü

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) üst düzey yöneticileri ile bugün İstanbul'da bir araya geldi.
Gerçekleşen görüşmede; Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya bölgesi Başkan Yardımcısı Antonella Bassani, Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve IFC Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Asya Bölgesi Altyapı Yatırımları Başkanı Wiebke Schloemer yer aldı.
Dünya Bankası Türkiye'ye ek finansman sağlayacak
Dünya Bankası, Türkiye'ye mevcut 17 milyar dolarlık finansmana ek olarak 18 milyar dolar daha finansman sağlayacak.
TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, bugün İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’na konuk olmak üzere İstanbul'da bulunuyor.
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