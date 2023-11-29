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Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası ve IFC yönetimiyle görüştü

Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası ve IFC yönetimiyle görüştü TCMB Başkanı Erkan, uluslararası temaslar kurmaya devam ediyor. İstanbul Sanayi Odası'nın toplantısına katılmak üzere İstanbul'da bulunan Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileri ile görüştü.