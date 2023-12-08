TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan: Reeskont limitini daha da artıracağız TCMB Başkanı Erkan, temmuz ayında 10 kat artışla 3 milyar liraya yükseltilen reeskont limitini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracata destek veren bir kararlar aldı.

Kararları, Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) konuk olan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan açıkladı.

TCMB Başkanı Erkan, ayrıca Ankaralı sanayicilerin sorularını yanıtladı. Erkan, ASO Gündem toplantısında reeskont kredilerine ilişkin ihracatçıların beklediği müjdeli haberi paylaştı.

Erkan, reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulunun kaldırıldığını ve reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımlarının istisna tuttulduğunu hatırlattı.

"Yatırım taahhütlü avans kredileriyle cari dengeye katkı verilecek"

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, konuşmasında yatırım taahhütlü avans kredileriyle cari dengeye katkı verecek ve etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim artışı hedeflendiğini dile getirdi.

"Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'ne 3 yıl boyunca toplam 300 milyar TL limit tahsis edildi"

TCMB Başkanı Erkan, Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'ne (YTAK) 3 yıl boyunca toplam 300 milyar TL limit tahsis edildiğini söyledi. YTAK uygulama çerçevesinin yeniden yapılandırıldığını belirten Erkan'ın ihracatçıya sağlanan desteği artırmaya yönelik alınan karara ilişkin açıklamaları şöyle oldu:

Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor.

Fiyat istikrarı hedefleniyor

Yatırım taahhütlü avans kredileriyle cari dengeye katkı verecek ve etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim artışı hedefliyoruz.

"Finansmana erişimi ve finansman koşullarını desteklemeye devam ediyoruz"

YTAK başta olmak üzere yatırım ve ihracata desteklerine ilişkin son dönemde atılan adınları ve yapılan çalışmaları aktaran TCMB Başkanı Erkan, şöyle konuştu:

Firmaların finansmana erişimini ve finansman koşullarını desteklemeye devam etmekteyiz. Sağlanan bu imkanlarla sanayicilerimizden beklentimiz yatırımlara ağırlık vermeleri, uygulanan programa ve Türkiye’ye her koşulda destek olmaya devam etmeleridir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)