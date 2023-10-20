Hafize Gaye Erkan, Türkiye'nin ekonomik görünümünü anlattı

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Türkiye'nin ekonomi yönetimi uluslararası arenada yatırımcılarla toplantılar düzenlemeye devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ile Almanya Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.
Ankara'da düzenlenen "Türk-Alman Ekonomik İlişkilerine Finansal Perspektif" konulu ekonomi toplantısında bir konuşma gerçekleştiren Erkan, Merkez Bankası çalışmalarını da dile getirdi.
Türkiye'nin ekonomi görünümü
Merkez Bankası Başkanı Erkan, yoğun katılımcılı toplantıda Türkiye'nin ekonomi görünümünü aktardı.
Sorularını yanıtladı
Erkan, ekonomik görünüme dair sunumunun ardından iş dünyası temsilcilerinin sorularını yanıtladı.
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