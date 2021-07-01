Haftalık menkul kıymet istatistikleri yayınlandı

TCMB tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı. Buna göre yurt dışında yerleşikler 25 Haziran haftasında 172 milyon 500 bin dolarlık DİBS aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı. Yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Haziran haftasında 3 milyon 400 bin dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Haziran haftasında net 3 milyon 400 bin dolarlık hisse senedi ve 21 milyon 200 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı, 172 milyon 500 bin dolarlık DİBS aldı.

YURT DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN HİSSE SENEDİ HAREKETLİLİĞİ KAYDA ALINDI

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Haziran ile biten haftada net 3 milyon 400 bin dolarlık hisse senedi ve 21 milyon 200 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 172 milyon 500 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Haziran itibarıyla 21 milyar 84 milyon 800 bin dolar olan hisse senedi stoku, 25 Haziran'da 21 milyar 71 milyon 800 bin dolar olarak gerçekleşti.

DİBS STOKU ARTTI

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 551 milyon 500 bin dolardan 7 milyar 782 milyon 400 bin dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 256,6 milyon dolardan 235,4 milyon dolara geriledi.