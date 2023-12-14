Haftalık toplam net portföy girişi, son 6 yılın en yüksek seviyesinde Haftalık toplam net portföy girişi 1 milyar 453,8 milyon dolara ulaştı. Bu da son altı yıl içinde görülen en güçlü hisse alımı olarak kayıtlara geçti.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Haftalık toplam net portföy girişi geçen hafta toplam net portföy girişi, 1 milyar 453,8 milyon dolarla 21 Temmuz 2017'den bu yana en güçlü portföy girişi olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 562,4 milyon dolarla 13 Kasım 2020 haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alımını gerçekleştirdi.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Aralık haftasında net 562,4 milyon dolarlık hisse senedi, 891,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

En güçlü hisse senedi alımı

Yurt dışında yerleşik kişiler, son 6 haftada yaklaşık 1 milyar 366 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirirken, geçen haftaki 562,4 milyon dolarlık alım 13 Kasım 2020 haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alımı olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışında yerleşiklerin 8 Aralık haftasındaki DİBS alımları ise 25 Ağustos 2017'den bu yana en yüksek alım olarak dikkati çekerken, son 6 haftadaki DİBS alımları 1 milyar 304 milyon dolara ulaştı.

Hisse senedi stoku

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 1 Aralık itibarıyla 30 milyar 331,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Aralık'ta 30 milyar 736,2 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 1 milyar 461,5 milyon dolardan 2 milyar 425,5 milyon dolara yükselerek Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ŞBS stokları da 8 Aralık haftasında 56,1 milyon dolardan 58,3 milyon dolara çıktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)