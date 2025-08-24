Haftanın kazandıranı BIST 100 oldu

Bu haftanın yatırım araçlarının performansı açıklandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,62 kazandırdı.

Altının gram fiyatı yüzde 0,16 yükseliş kaydetti.

Dolar/TL yüzde 0,29 değer kazandırdı.

Euro/TL yüzde 0,37 azaldı.

BIST 100 REKOR KIRDI

BIST 100 endeksi, en düşük 10.850,22 puanı ve en yüksek 11.398,27 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,62 üstünde 11.372,33 puandan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,16 artışla 4 bin 397 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,17 yükselişle 29 bin 709 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 7 bin 350 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,20 artarak 7 bin 365 liraya yükseldi.

DOLAR

Bu hafta ABD doları yüzde 0,29 artarak 41,0170 liraya çıkarken, euro yüzde 0,37 azalışla 47,6720 liraya indi.

FONLAR

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,58, emeklilik fonları yüzde 1,61 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,15 ile "borsa yatırım" fonları oldu.

BIST 100 ENDEKSİ 13 AY SONRA REKOR TAZELEDİ

Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı seyir öne çıkarken BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,62 yükselişle 11.372,33 puandan kapanarak kapanış rekorunu tazeledi. Cuma günü gün içinde 11.398,27 puanla rekor seviyeyi test eden BIST 100 endeksi 11.372,33 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yıl başından bu yana yüzde 15,7 değer kazandırırken, geçen hafta 13 ay sonra rekor tazeledi.

GELECEK HAFTANIN GÜNDEMİ

Gelecek hafta yurt içinde, pazartesi reel kesin güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, salı sektörel enflasyon beklentileri, perşembe ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, cuma işsizlik oranı verileri takip edilecek.