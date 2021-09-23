Hakkari’de tatlı ve çorba sektöründe fiyat denetimi yapıldı

Fahiş fiyat denetimi ile mücadelede İstanbul'dan Hakkari'ye kadar tüm yurtta bir seferberlik yaşanıyor.

Esnaf ve sanatkarlar odaları birlikleri bulundukları şehirde lokanta ve kuaförler gibi bazı işletmelerin fiyat tarifelerini yayınlar ve onaylayarak üye işletmelere sunarlar.

Hakkari'de bu tarifelerin uygulanıp uygulanmadığına yönelik bir denetim gerçekleştirildi.

HEDEFTE TATLI VE ÇORBA SATIŞI YAPANLAR VARDI

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ekipleri tatlı ve çorba sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

ODALARIN BELİRLEDİĞİ FİYATLARA UYGUNLUK DENETLENDİ

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından belirlenen fiyatların üstünde fiyat belirlenemeyeceği konusunda işletmeleri uyaran ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulayacaklarını hatırlattı.

FİYATLARDA KEYFİ UYGULAMAYA İZİN YOK

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki ekipler, tatlı ve çorba işletmelerini tek tek denetleyerek fiyatları kontrol etti. Demir, belirlenen fiyatların üstünde keyfi fiyat artışı yapan işletmelere kesinlikle müsaade etmeyeceklerini aktardı.