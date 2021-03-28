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    Hakkari’de yılın ilk mantarı piyasada

    Hakkari Çukurca'da yılın ilk mantarı, tezgahlardaki yerini alarak meraklıları ile buluştu.
    • İHA
    • 28.03.2021 - 16:11
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    Hakkari’de yılın ilk mantarı piyasada

    Hava sıcaklarının artması ile birlikte bazı ürünler için de hasat ve satış zamanları geldi.

    Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, bahar ayının gelmesiyle birlikte mantarlar da ortaya çıktı.

    Dağlık alanlarda doğal olarak yetişen ve baharın habercisi olarak bilinen mantar, tezgahlarda tekrar satışa sunuldu.

    KİLOSU 60 LİRA

    Kilosu 60 liraya satışa sunulan mantarlara vatandaşlar yoğun talep gösterdi.

    Hakkari’de yılın ilk mantarı piyasada #1

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