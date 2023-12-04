Haberler



Ekonomi



Halka arzda yatırımcı sayısı 100 milyona yaklaştı

Halka arzda yatırımcı sayısı 100 milyona yaklaştı Yılın ilk 11 ayında halka arza katılan yatırımcı sayısı 99 milyon 188 bin 753 olurken halka arzdan toplanan tutar 66,3 milyar TL olarak gerçekleşti.