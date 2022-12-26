Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın depo sahasının hizmete alınmasıyla ilgili tören düzenlendi.

İstanbul Havalimanı metro hatlarının kontrol merkezi fonksiyonunu da verilen depo tesisi, aynı zamanda İstanbul Havalimanı metrolarının beyni olarak görev yapacak.

Havalimanını şehrin merkezine bağlayacak ve güzergah üzerindeki Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Eyüp, Kağıthane, Şişli ve Beşiktaş ilçelerine hizmet edecek hatta incelemelerde bulunuldu.

Depo-bakım park alanı tamamlandı

31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 8 istasyon bulunuyor. Saatte 120 kilometre hıza sahip Türkiye'nin en hızlı metrosunu inşa edildi. Havalimanı, Türkiye için yerine getirdiği önemli göreve uygun bir ulaşım hizmetine kavuştu.

Metro hattı hizmete açıldığında günde ortalama 600 bin yolcuyu Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na hızlı, konforlu ve güvenli şeklide taşıma kapasitesine sahip olacak.

Hattın işletmeye alınmasıyla seyahatin Arnavutköy ile Beşiktaş arasında 36 dakikaya, Başakşehir (Metrokent) ile Kağıthane arasında 48 dakikaya, Küçükçekmece ile Kemerburgaz arasında 50 dakikaya düşecek.

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın mevcut ve yapımı devam eden hatlarla entegre olarak hem Türk milletine hem de uluslararası misafirlere hayatı kolaylaştıracak.

" Tünel imalatlarında yüzde 100 ilerleme sağlandı "

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın depo sahasının hizmete alınması töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir konuşma yaparak, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın inşaatında gece gündüz çalıştıklarını, TBM kazısıyla yapılacak toplam 56 bin 95 metrelik ana hat tünellerinin tamamlandığını ve tünel imalatlarında yüzde 100 ilerleme sağlandığını kaydetti.

Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı depo sahası hizmette VİDEO



"Metro hattının yüzde 87'si tamamlandı"

Karaismailoğlu, hat üst yapısı, inşaat elektro mekanik ve sinyalizasyon çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini, nihai betonarme kaplamaların yüzde 90'ını tamamladıklarını belirterek, "Proje genel ilerlemesinde yüzde 87 seviyesine ulaştık. Milletimize, hatta dünyanın hizmetine sunacağımız metro hattımızda tüm çalışmalarımızın hızla ve başarıyla sürdüğünü sizlerle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

"Tesis, İstanbul Havalimanı metrolarının beyni olacak"

AAepo sahasının özelliklerine ilişkin bilgiler paylaşan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Test ve devreye alma süreçlerini sürdürdüğümüz, önümüzdeki günlerde açılışını yapmaya hazırlandığımız Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi ile hattın devamı niteliğinde olan İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi'nin 1. etabı olan İstanbul Havalimanı Depo Sahası arasındaki 9 bin 200 metrelik proje kesimi de devreye alınarak işletmeye sunulacak. Araç yıkama, tamir, bakım, yedek parça üniteleri, personel eğitim mahalleri, tren parklanma alanları bulunan tesiste aynı anda 12 tren setine bakım ve onarım yapılabilecek.

Depo sahasıyla birlikte işletmeyi yürütecek personelin kullanacağı ofisler, toplantı salonları, teknik odalar ve diğer yardımcı tesisler ile İstanbul'a hizmet edecek kompleks bir tesisi kente kazandırdık. Sinyalizasyon sisteminin kurulumunu da burada yaparak İstanbul Havalimanı metro hatlarının kontrol merkezi fonksiyonunu da verdiğimiz depo tesisi, aynı zamanda İstanbul Havalimanı metrolarının beyni olacak."