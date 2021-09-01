Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattı çalışmalarında Çerkezköy-Kapıkule etabında mesafe kaydedildi.

Hızlı tren yolu projeleri ulaşımı rahatlatırken özellikle Halkalı-Kapıkule hattı Avrupa'ya açılan kapı olması açısından büyüm önem taşıyor.

"Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi" kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların yüzde 47'sinin tamamlandığı duyuruldu.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZI İLE DEVAM EDİYOR

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadüğün yapılacağı proje kapsamındaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

530 MİLYON EUROLUK PROJE

Çalışmalarda yarıya yaklaşıldığını anlatan Bilgin, 530 milyon euroluk projenin 275 milyon euroluk bölümünün Avrupa Birliği (AB) hibe fonlarından sağlandığını anımsattı.

RAY DÖŞEMELERİNİN YÜZDE 98'İ TAMAMLANDI

Rayların döşeneceği yola yönelik çalışmalarda ilerlemenin yüzde 98'e ulaştığını bildiren Bilgin, "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların yüzde 47'si tamamlandı. Şu anda ilimiz sınırları içerisinde 18 kilometrelik ray döşendi. Projenin 31 Aralık 2023'te tamamlanmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Projenin Türkiye açışından çok önemli olduğunu vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti:

"İlimiz, lojistik alanda hem İstanbul Havalimanı'na yakınlığı hem Bulgaristan Burgaz Limanı'na yakınlığı hem Bulgaristan'daki 3 kapı ve Edirne'de 2 kapıya yakınlığıyla birlikte demir yolu kapısıyla da hem konvansiyonel hem de hızlı tren açısından çok imkanı yüksek bir il olacak. Ülkemizin, halkımızın kalkınmasında çok önemli bir proje."

Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule etabının yüzde 47'si tamamlandı VİDEO



ULAŞIM SÜRESİ KISALACAK

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak proje ile Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak.

YOLCU SAYISININ YILLIK 600 BİNDEN 3 MİLYON 400 BİNE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında taşınan yükün yıllık 1 milyon 530 bin tondan 9 milyon 600 bin tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık ortalama 600 binden 3 milyon 400 bine çıkması hedefleniyor.

153 kilometre uzunluğunda çift hatlı, saatte 200 kilometre hıza uygun sinyalli ve elektrifikasyonlu olarak inşa edilecek projede yük ve yolcu trenleri çalışabilecek. Proje kapsamında 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük yapılacak.

Proje, hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemler de dikkate alınarak tasarlandı.

ÇERKEZKÖY, BÜYÜKKARIŞTIRAN, LÜLEBURGAZ, BABAESKİ, EDİRNE VE KAPIKULE'DE İSTASYONLAR

Avrasya Stratejik Altyapı Projeleri Liderlik Forumu'nda "finans ve fonlama" alanında 2019 Yılı İlham Veren Proje Ödülü'ne layık görülen proje kapsamındaki hat üzerinde Çerkezköy, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Babaeski, Edirne ve Kapıkule'de istasyonlar bulunacak.