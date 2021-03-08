Halkbank'tan kadın girişimcilere destek

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, katıldığı toplantının açılış konuşmasında kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar finansal destek sunacaklarını bildirdi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan "Halkbank Üreten Kadınlar Zirvesi"nde konuşarak, kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar finansal destek sunacaklarını aktardı.

DESTEK DUYURUSU DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE YAPILDI

Arslan, kadın girişimcilere sunulacak desteğin müjdesini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile gerçekleştirilen toplantıdaki konuşmasıyla duyurdu.

ZİRVEYE EMİNE ERDOĞAN DA KATILDI

Toplantıya ilham konuşmacısı olarak katılan Emine Erdoğan, Üreten Kadınlar Zirvesi'ne gönderdiği video mesajla izleyicilerle buluştu.

"KADINLARA SUNULAR HER İMKAN UMUTLARIMIZI ARTIRIYOR"

Halkbank'a tüm kadınlara ilham olacak bu etkinliği düzenlediği için teşekkür eden Erdoğan, "Kadınlarımıza açtığı her tür kredi ve imkan, umutlarımızı artırıyor. Bu desteklerin, katlanarak artmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.



