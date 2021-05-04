Ham çelik üretiminde yükseliş sürüyor

Türkiye'nin ham çelik üretimi, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen mart ayında yıllık bazda yüzde 9,2 arttı.

Türkiye'nin ham çelik üretimi, mart ayında yıllık bazda yüzde 9,2 artarak 3 milyon 400 bin tona, ocak-mart döneminde de yüzde 9,5 artışla 9 milyon 800 bin tona ulaştı.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’ne (TÇÜD) göre, geçen yılın haziran ayından itibaren yeniden artış eğilimine giren ham çelik üretimi, mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 3 milyon 400 bin ton, ocak-mart döneminde yüzde 9,5 artarak 9 milyon 800 bin ton oldu.

Nihai mamul tüketimi ise martta yıllık bazda yüzde 14,7 yükselişle, 3 milyon 100 bin ton, yılın ilk çeyreğinde yüzde 15,8 artışla 8 milyon 900 bin ton olarak gerçekleşti.

"ARZ SIKINTISI DEVAM EDİYOR"

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, konuyla ilgili değerlendirmesinde, üretim ve tüketimde artış sürerken, uluslararası piyasalarda yaşanan arz sıkıntısının devam ettiğini söyledi.

"ÜRETİCİ KURULUŞLAR İÇ PİYASAYA YÖNELDİ"

Yayan, "Yılın ilk çeyreğinde üretimdeki artışa rağmen, sanayinin temel girdisi olan sıcak sac ihracatının yüzde 37,9 azalmış olması, üretici kuruluşlarımızın iç piyasaya yöneldiklerini açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

"TÜRKİYE'DEN SICAK SAÇ İTHALATINA TEDBİR"

Yayan, Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye'den ithal edilen sıcak sac miktarı ve fiyatının "Avrupa Birliği (AB) çelik sanayisini olumsuz yönde etkilediği, aynı zamanda AB çelik endüstrisinin genel performansı üzerinde önemli baskılara neden olduğu" iddiaları üzerine sürdürdüğü koruma tedbirlerine ek olarak nisan ayında sıcak sac ithalatı için daha önce verdiği "geçici damping vergileri kararını yüzde 4,7- yüzde 7,3 arasında değişen oranlarda vergi uygulanması" yönünde karara bağladığını hatırlattı.

"AB ÇELİK SEKTÖRÜ KORUNMAYA DEVAM EDECEK"

Yayan, böylece, yürürlük süresinin uzatılmasına ilişkin 12 üye ülkenin ekonomi bakanlarının ortak talebine rağmen haziran ayı sonunda yürürlükten kalkması beklenen söz konusu koruma tedbirlerinin süresi uzatılmasa bile AB çelik sektörünün damping vergileriyle korunmasına devam edileceğini vurguladı.