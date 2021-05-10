Ham madde sorunu kağıt sektörünü zorluyor

Kağıt sektörü ham maddeye ulaşmasındaki sıkıntı yaşıyor. Sektörün ham maddeye ulaşmasının kısıtlanmış olmasının, önümüzdeki birkaç ay içerisinde olumsuz etkilerini göstereceğine inanılıyor.

Atık Kâğıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği’nden (AGED) verilen bilgiye göre, Türkiye’de toplanan dönüşebilen atıkların yaklaşık yüzde 70’i kağıttan oluşuyor.

Kağıt fabrikaları her yıl yaklaşık 80 milyon adet ağacın kesilmesini önlüyor. Bu da yılda 1 milyon 500 bin tondan fazla karbon salınımının önüne geçildiği anlamına geliyor. On binlerce insana istihdam kapısı olan kağıt sanayii, bugün itibarıyla 5 milyon 500 bin ton üretim kapasitesini yakalamış bulunuyor.

Yeni yatırımların ve kapasite artışlarının devreye girmesiyle üç yıl içerisinde 6 milyon 500 bin tonu geçmiş olacak. 2011 sonunda kağıt üretim kapasitesi 2 milyon 500 bin tondu. Sektör 10 yılda yüzde 100’den fazla bir büyüme sağladı.

HAM MADDE İTHALATININ SERBEST BIRAKILMASI TALEBİ

Sektörün en büyük sorununun yeterince ham madde bulamaması olduğuna işaret eden AGED Genel Müdürü Osman Kaytan, “Bildiğiniz gibi geri dönüşüm tesislerinin ham madde ithalatı, 2020 Eylül ayında yapılan bir düzenlemeyle fabrika kapasitesinin yüzde 50’si kadar ham madde ithalatı yapabileceği şeklinde sınırlanmıştı. Sektörün yeni yatırımlarla büyüyebilmesi için ham madde ithalatının serbest bırakılması gerekir. Geri dönüşümlük kağıdın ihracatı serbestken ithalatının sınırlı olması, serbest piyasa koşullarına ters düşmektedir.” şeklinde konuştu.