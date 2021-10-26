Ham madde fiyatlarındaki artış proje maliyetlerini yükseltti

İnşaat sektöründeki fiyat artışlarının temelinde ham madde artışları olduğu biliniyor. Tüm dünyayı içine etkileyen maliyet artışı fiyatlara hakim olmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, İnşaat Maliyet Endeksi Temmuz 2021’de yıllık yüzde 44,76 arttı. Son 1,5 yılda inşaat malzemelerinde Türk Lirası bazında 3, dolar bazında ise 2 kat artış konut satış fiyatlarına da yansıdı.

Sektörde ise Mart 2020’den bu yana demirde Türk Lirası bazında yüzde 153 ve dolar bazında yüzde 75, PVC'de Türk Lirası bazında yüzde 305 ve dolar bazında yüzde 180 artış yaşandı.

Ham maddenin yanı sıra, navlun fiyatlarında 1 yılda yüzde 500’ü aşan, ithal ürünlerde de 2018’den bu yana yüzde 300’e varan yükselişler, satış fiyatlarını tetikledi. Talep, kiralık eve kaydı.

HAM MADDE FİYATLARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Maliyet artışı illere ve kullanılan malzeme türüne göre değişkenlik gösteriyor. Türkiye genelinde genel inşaat maliyetlerinin son 1 yılda yüzde 40 ila 120 arasında arttığı görülüyor.

Kasım 2020’de 490 dolar olan demirin ton fiyatı, mayısta yani 6 ay sonra 740 dolara çıktı. Döviz bazında yüzde 50 fiyat artışı yaşandı. Öte yandan dolar kuru yükseldi. Türk Lirası bazında fiyat yine yüzde 60 arttı. Böylece aradan 1 yıl geçmeden Türk Lirası bazında yine yüzde 60 artış oldu.

ULUSLARARASI PİYASALARIN TÜRKİYE’YE ETKİSİ

Uluslararası piyasaların Türkiye’deki inşaat sektörüne etkileri incelendiğinde, navlunun yanı sıra ham madde fiyatlarındaki artışın öne çıktığı görülüyor.

Bin metrekarelik bir yapıda yaklaşık 50 ton yani yaklaşık 400 bin liralık demir kullanılıyor. Elektrik kablolarının tamamının içinde bakır var ki bakırın fiyatı son 1,5 yılda yüzde 150 arttı. İskeleden çatı kaplamasına, kapıdan pencereye inşaatta pek çok yerde kullanılan alüminyumun fiyatı ise son 1,5 yılda 2,5 kat arttı. İnşaatlarda doğrama ve pimaşlar için kullanılan PVC ise 3 kata yaklaşan oranla fiyatı en çok artan malzemelerden biri oldu.