Hamsi ihracatında iki ayda 1 milyon 800 bin dolar kazandırdı

Hamsi ihracatında iki ayda 1 milyon 800 bin dolar kazandırdı

Türkiye'den ocak-şubat aylarında 18 ülkeye 1 milyon 772 bin 458 dolarlık 362 ton hamsi ihraç edildi. Belçika, Fransa ve Almanya, en fazla ihracat yapılan ülkeler oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, geçen senenin ocak ve şubat aylarında 540 ton hamsi ihracatı karşılığında 1 milyon 633 bin 782 dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece ülkeden bu sene ocak-şubat aylarında yapılan hamsi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 33 azalırken, değer bazında yüzde 8,5 artış gösterdi.

"BELÇİKA'YA HAMSİ İHRACATI YÜZDE 48 ARTTI"

Türkiye'den yılın ilk iki ayında Belçika'ya 600 bin 65 dolar karşılığında 88 ton hamsi ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde Belçika'ya 65 ton hamsi ihraç edilerek 404 bin 921 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece bu ülkeye yapılan ihracat miktarda yüzde 35,4, değerde de yüzde 48,2 arttı.

FRANSA HAMSİ İHRACATINDA İİNCİ ÜLKE OLDU

Belçika'yı 525 bin 72 dolarla Fransa, 201 bin 999 dolarla Almanya takip etti. Öte yandan, geçen yılın aynı döneminde hamsi ihracatı yapılmayan Birleşik Krallık, Avusturya, Avustralya ve Azerbaycan-Nahçıvan'a bu yıl dış satım yapıldı.

"AV YASAKLARI İHRACATA OLUMLU YANSIDI"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hamsi ihracatının artış trendini bu dönemde sürdürdüğünü söyledi. Hamsinin su ürünlerinde önemli bir ihraç ürünü olduğunu belirten Gürdoğan, bu yıl küçük kalması nedeniyle hamsiye getirilen avlanma yasağının sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandığını vurguladı.

“KORONAVİRÜSE RAĞMEN HAMSİ İHRACATI DEĞER BAZINDA ARTTI”

Gürdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı piyasalarda sıkıntı yaşandığına işaret ederek, buna rağmen hamsi ihracatının miktar olarak azaldığını, değer olarak ise arttığını sözlerine ekledi.