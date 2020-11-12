Dolar
7.6764
-1.5151%
Euro
9.0696
-1.2972%
Altın
1875.66
0.6341%
Borsa
1271.75
-0.5839%
G. Altın
463.444
-0.762%
Bitcoin
124216.58
0.8674%
EXEN Coin
12.39
1.22%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Hamsi, tezgahların yeni gözdesi oldu

    Balıkçılar, hamsiye talebin palamuttan daha çok olduğunu söyledi.
    • AA
    • 12.11.2020 - 16:47
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 16:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hamsi, tezgahların yeni gözdesi oldu

    Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçıların tuttuğu hamsi, tezgahları süslüyor.

    Balıkçı Sadık Kara, tezgahların yeni gözdesinin Karadeniz hamsisi olduğunu söyledi.

    Palamut sezonunun artık bittiğini dile getiren Kara, şunları belirtti:

    "PALAMUT GÖÇ ETTİ, HAMSİ ÇIKMAYA BAŞLADI"

    "Bir haftadır bizim bölgemizde palamut çıkmıyor. Palamudun yeni durağı Doğu Karadeniz. Palamudun göç etmesiyle Akçakoca ve Karadeniz Ereğli'den hamsi çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Doğu Karadeniz'den getirdiğimiz hamsinin fiyatı tezgahta 40 liraydı.

    "FİYATLAR UCUZLADI"

    İki gündür Ereğli ve Akçakoca'dan hamsi çıkışı var ve fiyatlar o yüzden ucuzladı. Şu anda hamsinin tezgah fiyatı 20 lira. Artık tezgahlarımızda yerli hamsi bulunmaktadır. Hamside de bol bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz."

    Hamsi, tezgahların yeni gözdesi oldu #1

    "VATANDAŞLARIMIZ BU DURUMA SEVİNECEK"

    Kara, hamsiye palamuttan daha fazla talep olduğunu aktararak, "Hamsiye fazlasıyla talep var. Palamutta da çok yoğun bir sezon geçirmiştik. Hamsiye olan talep palamuttan daha çok diyebiliriz. Karadeniz insanı da hamsiyi bilindiği üzere çok seviyor. Hamsi tezgahın yeni gözdesi, vatandaşlarımız da bu duruma sevinecek." dedi.

    FİYATLARDA SON DURUM

    Tezgahlarda, Karadeniz hamsi kilogramı 20, istavrit 20, barbun 20-40, mezgit 25-50 liradan satılıyor.

    Hamsi, tezgahların yeni gözdesi oldu #2

    Hamsi, tezgahların yeni gözdesi oldu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir