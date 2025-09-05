Hamsiyi tezgaha erken düştü: İşte fiyatlar

1 Eylül itibarıyla balık sezonunun açılmasıyla Rize’de, yılın ilk hamsisi tezgahlara çıktı. Kilosu 200 TL’den satışa sunulan hamsi, balıkçı esnafı tarafından umutlu bir sezon beklentisiyle karşılandı. Balıkçı Hayati Sarıbaş, “Balıklar çok güzel, sezonun bol olmasını bekliyoruz. Hamsiyi sağlık için tüketelim.” dedi.

DİĞER BALIK FİYATLARI

Rize’de diğer balıkların fiyatları ise şöyle: istavrit 100 TL, mezgit 150 TL, barbun 200 TL, mırmır 250 TL, çupra 250 TL, kefal 100 TL ve torik 500 TL.

MUĞLA'DA KARADENİZ HAMSİSİ 250 LİRA

Muğla’da balık sezonunun açılmasıyla Karadeniz hamsisi tezgahlarda kilosu 250 TL’den satışa sunuldu. Balıkçı Niyazi Çınar, “Sezonun ilk ürünleri olduğu için fiyat yüksek, ilerleyen günlerde düşecek.” dedi.

TRABZON'DA HAMSİ ERKEN GÖRÜNDÜ, BALIKÇILAR ENDİŞELİ

Trabzon’da ise yılın ilk hamsisi 250-300 TL arasında satılıyor. Balıkçılar, hamsinin bu kadar erken gelmesinin sezonun verimsiz geçebileceğine işaret ettiğini belirtti. 35 yıllık balıkçı Turgay Memiş, “Hamsinin bu kadar erken çıkması alışılmış bir durum değil, sezonun kıt geçebileceğini düşünüyoruz.” dedi.

UMUTLU OLANLAR DA VAR

Kadir Pınar, “Bu sezon hamsi ilk kez geldi, küçük ama ilerleyen günlerde büyüyecek. Bol olursa sezon erken biter” ifadelerini kullandı. Balıkçılar, avlanma miktarı arttıkça fiyatların düşeceğini ve sezonun devamında palamutun da görülebileceğini belirtti.