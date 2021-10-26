Hangi esnaflar gelir vergisinden muaf tutulacak? 850 bin esnafa müjde...

Hangi esnaflar gelir vergisinden muaf tutulacak? 850 bin esnafa müjde...

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Paketi'nin akabinde vatandaşlar, hangi esnaflar vergiden muaf olacak merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren Vergi Paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte 850 bin civarında küçük esnafın yüzü güldü.

Vergi düzenlemesine göre küçük esnaflar gelir vergisinden muaf tutulacak. Peki hangi esnaflar gelir vergisi vermeyecek? İşte vergi muafiyeti ayrıntıları...

HANGİ ESNAFLAR VERGİDEN MUAF TUTULACAK?

Kabul edilen yasa teklifiyle geliri 240 bin lirayı aşmayan ve basit usulde vergilendirilen esnafımız artık vergi vermeyecek.

Kahvehane, kıraathane, ayakkabıcı, manifaturacı, terzi gibi esnaflar yıllık beyan ettiği geliri 240 bin lirayı aşmaması halinde, bundan sonra gelir vergisi beyannamesi vermeyeceği gibi bu beyanlarına istinaden çıkacak vergiyi de ödemeyecek.

Çiftçilerin gübre, hayvan destek ödemeleri ve mazot desteklerinden alınan yüzde 4 ila yüzde 6 oranındaki vergi de böylece kaldırıldı. Bu kararla birlikte çiftçinin cebine daha fazla para kalması ve ürünlerinin ucuzlaması bekleniyor.