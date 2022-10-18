Harçlardan 2023'te 107 milyar lira gelir bekleniyor

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verileri önümüzdeki yıla ilişkin tabloyu gözler önüne serdi. Bunlardan birisi de harçlardan elde edilecek gelirler oldu.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi verilerine göre, harçlardan gelecek yıl devletin kasasına 107 milyar 54 milyon 602 bin lira gelir bekleniyor.

Harçların yarısının gayrimenkul alıp satanlardan gelmesi bekleniyor

Yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 107 milyar liralık harcın, yüzde 51,2'sini gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek.

AA'nın haberine göre. bu çerçevede yeni yılda 54 milyar 762 milyon 327 bin liralık tapu harcı yatırılması öngörülüyor.

Hangi işlemden ne kadar harç geliri bekleniyor