Hasadı başladı, tam yemeklik! Kilosu 15-20 TL...

Fasulye, yaz mevsiminin en sevilen sebzelerinden...

Bu yıl verimin düşük olduğu ilk fasulye hasadında, 4 bin 500 dekar alanda elde edilen ürün çiftçilerin yüzünü bu defa güldürmedi.

Tarladan toptancıya, toptancıdan pazar üreticisine kadar zahmetli bir aşamadan tezgâha kadar gelen fasulyenin fiyatının 15 - 20 lira arasında değiştiği belirtildi.

İşçiler sabah erken saatlerde tarlaya gelip akşam geç saatlere kadar sıcağın altında zor şartlar altında çalıştıklarını söyledi.

UMUT İKİNCİ HASATTA

Fiyatların bu yıl ürün fazlalığından dolayı düştüğünü söyleyen üreticiler umutlarının ise ikinci hasat döneminde olduğunu vurguladı.

Bu yıl iklimsel sebeplerden dolayı çiftçiler verimin düşük olduğunu belirtirken, çalışan işçiler ise sabah erken saatlerde tarlaya geldiklerini sıcağın altında zor şartlar içerisinde çalıştıklarını ifade etti.