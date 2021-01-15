Altın ya da gümüş tellerin örülmesiyle yapılan Trabzon hasırı ile kazaziyenin yapım aşamalarının da gösterileceği ve ürünlerin satışa sunulacağı "Kuyumcu Kent" projesi yapım aşamasında.

Trabzon'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında finansman sağlayacağı, "Kuyumcu Kent" projesi hayata geçirilecek.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, hasırı ve kazaziyesi ile ünlü Trabzon'da sektörü canlandırmak için yapılan çalışmalardan söz etti.

HASIR VE KAZAZİYEDE COĞRAFİ İŞARET VAR

Hacısalihoğlu, geleneksel el sanatlarından Trabzon hasırı ile kazaziyenin coğrafi işaret alan ürünlerden olduğunu anımsatarak, "Bu iki ürünümüzün tanıtımı ve daha fazla kişiye satılarak ekonomik yönden katma değer yaratması, aynı zamanda istihdamın daha da gelişmesi adına Kuyumcu Kent Projesi hazırlandı." dedi.

Hasırı ile ünlü Trabzon'da 'kuyumcu kent' inşa ediliyor VİDEO

YER TAHSİS EDİLDİ

Bakanlığın finansman sağlayacağı proje için Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Pazarkapı Mahallesi'nde yer tahsis ettiğini vurgulayan Hacısalihoğlu, "Proje, şehrimizin projesi. Şehir adına herkes elinden geleni yapıyor." diye konuştu.

Hacısalihoğlu, kuyumcu kentin inşa edileceği alanda, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Planetaryum ve Bilim Merkezi gibi çeşitli projelerin de hayata geçirileceğine işaret ederek, kuyumcu kentin de burada yapılacak diğer yapılara uyumlu şekilde ve iki katlı inşa edilmesinin planlandığını belirtti.

(Hasır)

HASIR VE KAZAZİYENİN YAPIM AŞAMALARI GÖRÜLEBİLECEK

Proje üzerinde bazı değişiklikler yapılması noktasında çalışmaların sürdüğünü, maliyetinin de bu aşamadan sonra netlik kazanacağını anlatan Hacısalihoğlu, ihalesi kısa sürede yapılarak birkaç ay içinde de inşaata başlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Hacısalihoğlu, kuyumcu kentte, hasır ve kazaziyenin madenden tel haline getirilmesi, örülmesi ve şekil verilmesi gibi tüm aşamaların görülebileceği atölyelerin yer alacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Altın ya da gümüş telden Trabzon hasırının, kazaziyenin nasıl üretildiğini canlı olarak ziyaretçilere gösterebileceğiz. Aynı zamanda kuyumcu kent içerisinde ürünlerin turistlere satışı da sağlanacak. Bölgedeki turizm hareketine bağlı olarak önemli miktarda şehrimize yerli ve yabancı turist geliyor, bunların hepsinin odak noktası olacağına inanıyoruz. Buraya gelen turistin, misafirin sistemi gezip gördükten sonra hatıra olarak yanında götürmek için alışveriş yapacağını düşünüyoruz."

(Kazaziye)