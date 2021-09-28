Hatay, Adana, Osmaniye'de petrol arama süreleri uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; Hatay, Adana, Osmaniye'de çalışmalara devam edilen petrol arama ruhsatındaki süreleri iki yıl uzattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol arama hakkındaki kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ’nin Hatay, Adana, Osmaniye kara sınırları içerisinde kalan petrol arama sahalarında ruhsat süreleri uzatıldı. Şirket, söz konusu ruhsatı almak için 5 Mayıs 2020'de başvuruda bulunmuştu.

PETROL ARAMA SÜRELERİ İKİ YIL UZATILDI

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ’nin Osmaniye kara sınırları içinde 46 bin 299 hektar yüz ölçümüne sahip sahası ile Hatay, Adana ve Osmaniye kara sınırları içinde 35 bin 775 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için 2’şer yıl süreyle petrol arama ruhsatının uzatılmasına karar verildi.