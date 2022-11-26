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    Hatay mutfağının gizli lezzeti: Aslan balığı

    İstilacı balık türlerinden olan aslan balığı, bir taraftan zararlı bir tür olarak sulardan temizlenmeye çalışılırken diğer taraftan da lezzeti ile dikkat çekiyor.
    • 26.11.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 14:53
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    Hatay mutfağının gizli lezzeti: Aslan balığı

    İstilacı türler arasında yer alan aslan balığı, Akdeniz'de hakimiyetini artırarak İzmir'e kadar ulaşarak suları tehdit etse de öte yandan zehirli dikenlerinden temizlenerek lezzetli etiyle sofralardaki yerini alıyor.

    Protein değeri yüksek ve eti lezzetli aslan balığı, gastronomi kenti Hatay'da bazı otel ve restoranların menüsünde yer almaya başladı.

    Çorbasından buğulamasına kadar lezzette sınır yok

    Zehirli dikenlerinden temizlenen balık, haşlamasından kızartmasına, çorbasından ızgarasına ve buğulamasına kadar farklı çeşitleriyle müşterilerin beğenisine sunuluyor.

    Hatay mutfağının gizli lezzeti: Aslan balığı #1

    Mersin ve Antalya'yı takip ederek İzmir'e kadar yayıldı

    Denizlerdeki istilacı türlerle ilgili çalışmalar yürüten İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, istilacı türün hızla Mersin ve Antalya'yı takip ederek İzmir'e kadar yayıldığını aktaran Turan, "Aslan balığı devamlı bizim yerli türlerimizle besleniyor. Larvaları, yumurtaları ve yavru balıkları tüketerek yerli türlerimizin azalmasına sebebiyet veriyor. Bu şekilde avlanan balıkların azalmasına ve ciddi derecede ekonomik kayıplara sebep oluyor." diye konuştu.

    Turan, öte yandan aslan balığının dikenlerinin zehirli ancak etinin lezzetli olduğunu belirtti.

    Hatay mutfağının gizli lezzeti: Aslan balığı #2

    Eti ekonomik olarak değerlendirilebilir

    Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı Antrenörü Koray Demirel de istilacı tür olan aslan balığının etinin ekonomik olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

    Aslan balığının etinin lezzetli olduğunu anlatan Demirel, bu balığın tezgahlarda satılabilir hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

    Hatay mutfağının gizli lezzeti: Aslan balığı #3

    "Aslan balığının bilinenin aksine gayet güzel bir tadı var"

    Antalya'dan Hatay'a gelen Mustafa Umut, kentte bazı restoran ve otellerin menüsünde yer alan aslan balığını ilk kez tattığını söyledi.

    Herkesin bu lezzeti tatması gerektiğini vurgulayan Umut, "Aslan balığının bilinenin aksine gayet güzel bir tadı var. En çok çorbasını sevdim. Herkese tavsiye ediyorum, bu lezzetin farkına varılması gerekiyor." ifadesini kullandı.


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