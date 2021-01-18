Hatay'da Amanoslardan toplanan defne yaprağı teleferikle indiriliyor

Hatay'da Amanos dağlarının tepelerinden toplanan defne yaprağı aşağıya teleferikle indirilerek işlemde sokulup, ekonomiye kazandırılıyor.

Son yıllarda terör ve yangınlarla gündeme gelen Amanos dağlarının sarp yamaçlarında kalitesi oldukça yüksek olan defne ağaçlarının yaprakları toplanarak ekonomik kazanç elde ediliyor.

DAĞLARIN YÜKSEK KESİMLERİNDEN YAPRAKLAR TELEFERİK İLE İNİYOR

Zor şartlarda toplanan defne yaprakları Karadeniz Bölgesinde olduğu gibi teleferik sistemleri ile dağların yüksek kesimlerinden indiriliyor.

YILLIK ORTALAMA 700 TON DEFNE YAPRAĞI TOPLANIYOR

İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Akçay mevkisinde yıllık ortalama 700 ton defne yaprağının toplandığını belirten İlhami Selçuk, "Memleketimiz açısından önemli bir durum bacasız fabrika gibi bu iş. Sarp bölgelerde kurduğumuz pancar motoru sistemi ile defne yapraklarını toplandığı yerlerden indiriyoruz ve Samandağ ilçesinde bulunan fabrikaya gönderiyoruz.

KURUTULAN DEFNELER İZMİR’E GÖNDERİLİYOR

Burada kurutuluyor ve oradan da İzmir’e gönderiliyor. Burada yaprak kalitesine göre ayrıştırılıp yurt dışına ihraç ediliyor. Sadece bizim yaptığımız çalışmada yıllık ortalama 70-80 bin dolar bir döviz girdisi oluyor. Bulunduğumuz Amanos Dağlarında artık herhangi bir terör tehdidi görmüyoruz. Bir endişe yaşamıyoruz.” şeklinde konuştu.

ŞİFA KAYNAĞI

Defne yaprağı kaynatılıp suyunun balla karıştırılıp içilmesi halinde boğaz ağrısına çok iyi gelidiği belirtiliyor.