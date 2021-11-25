Hatay'da püren balına talep o kadar fazla ki herkes alabilsin diye yarım kilonun üzerinde satış yapılmıyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde üretilen püren balı, yıllardır lezzeti ve şifa kaynağı olması nedeniyle tercih ediliyor. Üretici Selahattin Güleç, talebin fazla olduğunu, 1 kilo isteyene yarım kilo vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

Püren balını arılar, bölgede bulunan Musa Dağı'nın yükseklerindeki maki türü olan püren çiçeklerinden üretiyor. Doğal yayılış gösteren püren türleri ilkbahar ve sonbaharda çiçekleniyor. Pembe ve mor renkli çiçekler, arılar için zengin nektar ve polen kaynağı olarak biliniyor.

YÜKSEK ENERJİ KAYNAĞI

Özellikle karaciğer yağlanması ve idrar yolları rahatsızlıklarında çok yararlı olduğu bilinen püren balı, aynı zamanda yüksek enerji de veriyor.

Hatay'da şifa deposu püren balının kilosu 150 lira ViDEO

PÜREN BALI ŞİFALI

10 yıldır arıcılık yapan 47 yaşındaki 4 çocuk babası Mustafa Yüksel, "Püren balının rengi yeşil ve donma özelliği yüksek. Püren balı astım ve bronşite çok iyi geliyor. Püren balını süt veya ılık su ve limonla içtiğiniz zaman şifasını görürsünüz." dedi.

"PÜREN BALININ KİLOSUNU 125 İLA 150 LİRA ARASINDA"

10 yıldır arıcılık yapan 50 yaşındaki 4 çocuk babası Selahattin Güleç ise püren balını kilosunu 125 ila 150 lira arasında sattıklarını belirterek, "Bazen talepleri yetiştiremiyoruz, o yüzden 1 kilo isteyene yarım kilo vermek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.