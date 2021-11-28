Turunçgil ürünlerin ana zararlılarından unlu bit ile mücadele için laboratuvar ortamında geliştirilen faydalı böcekler, yurt içi ve dışında tarımsal alanda biyolojik mücadelede kullanılıyor.

Hatay'ın Erzin ilçesindeki faydalı böcek üretim tesisinde, turunçgil başta olmak üzere nar, üzüm ve süs bitkisi gibi çok sayıda ürüne zarar veren "unlu bit" ile biyolojik mücadele için çalışma yürütülüyor.

AVCI BÖCEKLER YETİŞTİRİLİYOR

Laboratuvar ortamında, patates sürgünleri üzerinden zararlının üretiminin ardından, bununla savaş için "avcı böcekler" geliştiriliyor.

Hatay'da unlu bite karşı faydalı böcekler üretiliyor - Video

TARIM İLAÇLARINA ALTERNATİF

Tesisin ortaklarından Doç. Dr. Lerzan Bakırcıoğlu Erkılıç, son yıllarda çok sayıda tarım ilacının yasaklanmasıyla zararlıların kontrolünde biyolojik mücadelenin arttığını söyledi.

2004'TEN BERİ BİYOLOJİK MÜCADELE

Bu kapsamda, kendilerinin de turunçgil başta olmak üzere çok sayıda ürüne zarar veren, bitkinin kirlenmesine ve pazar değerinin düşmesine neden olan "unlu bit" ile mücadele için çalışma yürüttüklerini belirten Erkılıç, 15 iklim odasıyla 2004'te başladıkları biyolojik mücadele çalışmalarına şu an 45 iklim odasında devam ettiklerini dile getirdi.

Erkılıç, tesislerinde "unlu bit" zararlısıyla biyolojik mücadele için avcı böcek ürettiklerini ifade etti.

EN BÜYÜK İHRACAT BELÇİKA'YA

Her geçen yıl talebe paralel kapasitelerini artırdıklarını söyleyen Erkılıç, şunları kaydetti:

"Tesisimizde yılda 25 milyon avcı, 45 milyon da parazit böcek üretebilecek kapasitemiz var. Üretimimizin üçte biri yurt dışına gidiyor, önemli bir kısmı da yurt içinde tüketiliyor. En büyük ve sürekli ihracatımız ise Belçika'ya. Satışımızı 10 milyon kabul edersek bunun 3,5 milyonu Belçika'ya gönderiliyor. Bu düzenli bir pazar. Bunun yanında Güney Afrika, Kenya, Etiyopya gibi ülkelerde denemeler yapıldı, Kanada'ya da gönderdik."





AVCI BÖCEĞE TALEP ARTIYOR

Belçika'ya sattıkları böceklerin oradan da farklı ülkelere gönderildiğini anlatan Erkılıç, Türkiye'de ve yurt dışında "unlu bit" zararlısını baskı altına alacak kimyasalların daralması nedeniyle avcı böceğe talebin günden güne arttığını bildirdi.