Hava şartları rekolteyi düşürdü! Düzce'de fındık hasadı sürüyor Düzce'nin tarım arazilerinin yüzde 85'inde fındık üretiliyor. Düzce'de üreticiler, hasat işlemlerine devam ediyor. Şiddetli yağış ve sıcaklığın getirdiği olumsuzlukların fındık veriminin geçen yıla göre düşmesi bekleniyor.

AA

Düzce genelindeki tarım arazilerinin büyüklüğü 75 bin 121 hektar alana sahip.

Tarım arazilerinin 63 bin 203 hektarında fındık ekimi yapıldı.

Düzce'nin ekili fındık alanı Türkiye genelinde 6, üretim olarak ise 5. sırada yer alıyor.

Yörenin en önemli geçim kaynağı olan fındığın hasadı, rakımı düşük ve orta olan kesimlerde sürüyor.

Fındık rekoltesinde düşüş bekleniyor

Düzce'de geçen sene 83 bin ton civarında olan rekoltenin, sıcaklıklara ve yağışların düzensizliğine bağlı olarak bu yıl 70 bin tona gerilemesi bekleniyor.

Yüksek kesimlerde fındık hasadı 26 Ağustos'ta olacak

Düzce'de kıyı kesimlerde 12 Ağustos, orta rakımlı kesimlerde 18 Ağustos'ta başlayan fındık hasadı, yüksek kesimlerde 26 Ağustos'ta başlayacak.

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, hasadın devam ettiği bahçelerde çiftçilere, verim ve kalite kaybının önüne geçilmesi için hasat sonrasında harmanlama, depolama ve kurutma aşamalarında dikkat edecekleri noktaları anlatıyor.

"Zamanından önce hasat yapılmamalı"

Uzun, zamanından önce yapılan hasadın randıman ve kaliteyi düşürdüğünü vurguladı.

Kurutma ve depolama aşamalarına dikkat

Hasadı takip eden kurutma ve depolama aşamalarının doğru yapılmasının da üretim kaybının önüne geçilmesi açısından hayati önem taşıdığına değinen Uzun,şu bilgileri paylaştı:

Hasadı yapılan fındıklarımız yüzde 12 nem oranının altına düşmeyecek şekilde kurutulup depolanmalıdır. Kısa süreli depolamaların 15-20 derecelerde olmasına dikkat edilmeli, uzun süreli durumlarda ise 2 ila 4 derece sıcaklıkta depolanmasını tavsiye ediyoruz.

Fındığın üzerinin örtülmesi gereken zamanlar

Çok güneşli ya da yağışlı günlerde fındığın üzerinin örtülmesi gerektiğini dile getiren Uzun, hasat ve kurutma işlemi esnasında çok fazla toprak yüzeyinde ya da nemli ortamda bekletilen fındıkta, dünya piyasasında "istenilmeyen özürlü ürün" olarak kabul edilen aflatoksin oluşumunun meydana gelebileceğini kaydetti.

Fındığın peyderpey pazara aktarılması tavsiyesi

Uzun, bu sene mart ayında yaşanan don olayının fındığa verdiği zarardan dolayı rekoltede bir miktar düşüş beklediklerini aktararak, şöyle konuştu: