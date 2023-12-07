Hava yolu sektörü gelirlerinden rekor bekleniyor Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, 2024 yılında hava yolu sektörü gelirleri için öngörülerini paylaştı. Kurum, dünyada artışa geçen hava yolu gelirlerini ve oranlarını aktardı.

AA

Hava taşımacılığı, koronavirüs salgın sürecinde gerilemeye girmişti. Jeopolitik sorunlarla faaliyetleri aksayan sektörde, günümüzde hareketlilik yaşanıyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava yolu sektöründe gelecek yıl için rekor satış ve yolcu sayısı öngörüldüğünü bildirdi.

IATA'dan yapılan açıklamada, küresel hava yolu sektörünün gelirlerinin gelecek yıl bu yıla göre yüzde 7,6 artarak 964 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Hava yolu sektörünün net kârının bu yıl 23,3 milyar dolara ulaşmasının tahmin edildiğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu kârın gelecek yıl 25,7 milyar dolara ulaşmasının öngörüldüğü belirtildi.

Net kâr beklentisi

Sektörün net kâr marjının ise bu yıl yüzde 2,6 ve 2024’te 2,7 olması bekleniyor.

Açıklamada, küresel düzeyde net kârlılığın her iki yılda da sermaye maliyetinin çok altında olmasının tahmin edildiği aktarılarak, finansal performansta çok önemli bölgesel farklılıkların devam edeceği vurgulandı.

Seyahat koronavirüs salgını öncesine dönmedi

IATA, uluslararası seyahatin halen koronavirüs öncesi seviyelerin yüzde 40 altında olduğu Çin’in havacılık sektörünün 2024'te yeniden kâra geçeceğini ve İsrail-Hamas çatışmasının yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı da dahil olmak üzere küresel istikrarsızlığın sektörü olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı.

Jet yakıt

Öte yandan jet yakıtı faturalarının, tüm hava yolu sektörü işletme maliyetlerinin yüzde 31'ini oluşturması bekleniyor.

"Hava yolu sektörü dayanıklı"

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şu ifadeleri kullandı:

Son yıllardaki büyük kayıplar göz önüne alındığında, gelecek yıl beklenen 25,7 milyar dolarlık net kâr, hava yolu sektörünün dayanıklılığının bir göstergesidir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)