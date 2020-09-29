Dolar
7.8073
0.0858%
Euro
9.1543
0.5513%
Altın
1888.01
0.355%
Borsa
1129.86
0.775%
G. Altın
474.703
0.5183%
Bitcoin
83988.88
-0.9473%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Hava yolu seyahatleri 2020'de yüzde 66 azalacak tahmini

    IATA, koronavirüs salgınının hava yolu taşımacılığına etkisiyle ilgili öngörüde bulundu.
    • DHA
    • 29.09.2020 - 16:32
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 16:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hava yolu seyahatleri 2020'de yüzde 66 azalacak tahmini

    Koronavirüs salgını, hava yolu taşımacılığını vurdu.

    Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği'nin (IATA) yeni raporuna göre, küresel düzeyde hava yolu trafiği 2020 yılında, 2019 yılına göre yüzde 66 azalacak.

    IATA'nın bir önceki raporunda, küresel hava trafiğinde, koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılında beklenen daralma yüzde 63 olarak öngörülmüştü.

    YOLCULARA TEST ÇAĞRISI

    Eylül ayının başlarında yapılan çağrıda, tüm hava yolu yolcularının uçaklara binmeden önce sistemik olarak koronavirüs testinden geçirilmesi istenmiş, küresel hava yolu erişim ağının ancak bu yolla yeniden kurulabileceğini vurgulanmıştı.

    Hava yolu seyahatleri 2020 de yüzde 66 azalacak tahmini #1

    RUSYA'DA YÜZDE 53'LÜK DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

    Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı da ülke genelinde hava yolu yolcu sayısının, 2020 yılında yüzde 53 düşmesinin beklendiğini açıkladı.

    Bakanlık öngörülerine göre, Rusya'da hava yolu taşımacılığı yolcu sayısının 2020 yılında 60 milyon kişide kalması bekleniyor.

    Raporda, yolcu sayısında beklenen gerilemenin etkisiyle, hava yolu sektöründe toplam gelirlerin de yüzde 50'nin üzerinde düşmesinin beklendiği vurgulandı.

    İngiliz tasarımcılar, koronayı öldüren uçak koltuğu dizayn etti ViDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir