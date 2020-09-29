Hava yolu seyahatleri 2020'de yüzde 66 azalacak tahmini

IATA, koronavirüs salgınının hava yolu taşımacılığına etkisiyle ilgili öngörüde bulundu.

Koronavirüs salgını, hava yolu taşımacılığını vurdu.

Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği'nin (IATA) yeni raporuna göre, küresel düzeyde hava yolu trafiği 2020 yılında, 2019 yılına göre yüzde 66 azalacak.

IATA'nın bir önceki raporunda, küresel hava trafiğinde, koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 yılında beklenen daralma yüzde 63 olarak öngörülmüştü.

YOLCULARA TEST ÇAĞRISI

Eylül ayının başlarında yapılan çağrıda, tüm hava yolu yolcularının uçaklara binmeden önce sistemik olarak koronavirüs testinden geçirilmesi istenmiş, küresel hava yolu erişim ağının ancak bu yolla yeniden kurulabileceğini vurgulanmıştı.

RUSYA'DA YÜZDE 53'LÜK DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı da ülke genelinde hava yolu yolcu sayısının, 2020 yılında yüzde 53 düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Bakanlık öngörülerine göre, Rusya'da hava yolu taşımacılığı yolcu sayısının 2020 yılında 60 milyon kişide kalması bekleniyor.

Raporda, yolcu sayısında beklenen gerilemenin etkisiyle, hava yolu sektöründe toplam gelirlerin de yüzde 50'nin üzerinde düşmesinin beklendiği vurgulandı.

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