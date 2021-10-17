Havalar soğudu, Bilecik'te boza sezonu açıldı

Kış aylarının vazgeçilmez tutkusu bozanın tam zamanı. Bozada üretim sezonu açılırken Bilecik'te faaliyetlere başlandı bile. Şefin tavsiyesi de bozanın "Bilecik Pazaryeri helvası" ile tüketilmesi.

Bazı tahıl hamurlarının ekşitilmesiyle yapılan, besleyici özelliğe sahip ve kış mevsiminin vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan bozada üretim sezonu başladı.

Biz bozayı leblebi ile tüketirken Bilecikliler, kendilerine özgü Bilecik Pazaryeri helvasını tercih ediyor.

AİLEDE BOZACILIĞA İLK KEZ YUGOSLAVYA'DAN GÖÇ EDEN DEDESİ BAŞLADI

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaklaşık bir asırdır boza üreten ailenin dördüncü kuşak temsilcisi Abdullah Mercan, 1917 yılında Yugoslavya'dan göç eden büyük dedesinin üretimi başlatarak 1923'te işini resmileştirdiğini söyledi.

"BİZ DE İŞİMİZİ ÇOCUKLARIMIZA DEVREDECEĞİZ"

Kendilerinin de bu işi çocuklarına devredeceklerini aktaran Mercan, şöyle konuştu:

"Havaların soğumasıyla boza sezonunu başlattık. Kış aylarının vazgeçilmez içeceği bozanın çok çeşitli faydaları vardır. Boza fermente olduğundan çok sayıda faydalı bakteri üretiyor. Kemik yapısını güçlendirir, emziren annelerde sütü artırır, zihin açıklığı sağlar. Boza zengin karbonhidrat ve B12 vitamini bakımından çok yararlıdır.

BOZA EKŞİDİĞİNDE DE İÇİLİR

Boza ekşidiğinde bazı tüketiciler bozulduğunu zannederek içmezler ama aslında ekşi boza bağırsak hareketlerini daha çok hızlandırır ve içenlerin soğuk algınlığına yakalanmalarının önüne geçer. Denemelerini tavsiye ederim."

"BOZAYI BİLECİK PAZARYERİ HELVASI İLE TÜKETİN"

Mercan, bozanın, ilçenin coğrafi tescilli ürünü "Bilecik Pazaryeri helvası" ile tüketildiğinde tadına doyum olmadığını vurguladı.

"BOZADA BUĞDAY KULANILMIYOR"

Ürünlerini İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Eskişehir başta olmak üzere birçok ile gönderdiklerini ifade eden Mercan, bozada buğday kullanmadıklarını, glüten içermediğinden çölyak hastalarından da talepler geldiğini anlattı.

BOZAYI HELVA VE LEBLEBİYLE TÜKETİN

Tüketicilerden Betül Er de bozanın şifa ve enerji kaynağı bir içecek olduğunu belirterek, "Bozayı yanında helva ve leblebiyle düzenli olarak tüketiyoruz. Herkese tavsiye ederim." dedi.