Havalimanlarında unutulan eşyalar satışta

Sabiha Gökçen Havalimanı ve Antalya Havalimanı'nda yolcuların unuttukları eşyalar, ihale ile satın alındı. Satın alan firma da eşyaları vatandaşlara pazarlamaya hazırlanıyor.

Havalimanlarında unutulan ve gümrüğe takılan eşyaların satışı, dönem dönem yapılan bir işlem olarak dikkati çekiyor.

Bu kez de Sabiha Gökçen ve Antalya havalimanlarında unutulan eşya ve valizler ile çeşitli sebeplerle gümrüğe takılan eşyaların satışa çıktığı duyuruldu.

Gerçek değerinin altında satılacağına inanılan bu ürünlere ilgi her zaman çok yoğun.

EŞYALARI İHALE İLE ALAN FİRMA DA KENDİ İŞ YERİNDE SATIŞA BAŞLAYACAK

Binlerce valizin satışa sunulduğu ihaleyi kazanan firma, kendi iş yerinde ürünleri satışa sundu.

Elektronik malzemeleri, cep telefonları, tabletler, kola saatleri, çantalar, parfümler ve güneş gözlükleri başta olmak üzere birçok eşyanın bulunduğu dükkana vatandaşlar ilgi gösterdi.

"YARINDAN İTİBAREN SATIŞA BAŞLIYORUZ"

Firma sahibi Lokman Şat, "Ben 2020-2021 havalimanı gümrük mallarını aldım. Unutulan eşyaları, dolu valizleri geçen hafta aldım. Yarından itibaren satışa başlayacağız. İstanbul dışından gelen arkadaşlara söylüyorum; toptan satışlarımız yoktur. Satın almaya gelen arkadaşların yanında bavulları açacağız. Buradan açtığımız valizlerin direkt satışına başlayacağız.

EŞYALARIN ARASINDA CEP TELEFONU DA TABLET DE VAR

İçinde cep telefonu da var tablet de var. Özellikle marka ürünler çok. Senede bir havalimanı ihalesi oluyor, bu sene de ben aldım. Yurt dışından gelen arkadaşlar bu bavulları unutuyor ya da gümrüğe takılıyor." dedi.

"DAHA ÖNCE 500 LİRALIK PARFÜMÜ 130 LİRAYA ALDIM"

Dükkana gelen Orhan Aktan, "Daha önce 500 liralık parfümü 130 liraya aldım. 600-700 liralık ayakkabıları 200-300 liraya buradan alabiliyorum." ifadelerini kullandı.