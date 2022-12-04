Hayvancılık yapan küçük aile işletmeleri desteklenecek

Türkiye tarım ve hayvancılıkta beklentilerini artırırken çeşitli destekler sağlayarak üreticinin de yanında yer alıyor.

"Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 2022-2023 Başvuru Dönemi Uygulama Esasları" yayınlandı ve buna göre de hayvansal üretim yapan küçük aile işletmelerini Kırsal Kalkınma Desteklemesi Programı'na dahil edildi.

" Aile çiftliklerinin genele oranı da yüzde 90 "

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, küçük aile işletmelerinin korunması, rekabet gücünün artırılması ve iktisadi üretim yapmalarına imkan sağlayacak politikaların geliştirilmesine öncelik verdiklerini belirterek, şunları kaydetti

"Türkiye'deki mevcut işletmelerin büyük çoğunluğu da 'geçimlik' ve 'yarı geçimlik' aile işletmelerinden oluşmaktadır. Ülkemizde aile çiftliklerinin genele oranı da yüzde 90 civarındadır. Kırsal alanda gelir sağlamayı amaçlayan aile işletmeleri, üretim girdilerini doğadan veya kendi arazilerinden temin etmektedir. Tüketiminin bir kısmını ürünlerinden karşılayan küçük ölçekli aile işletmeleri, muhtemel krizlere ve piyasadaki olası fiyat dalgalanmalarına karşı daha dirençlidir. Bu işletmeler aynı zamanda, hayvansal üretim ve arzı açısından tampon vazifesi görmektedir. Türkiye'nin, artan ürün ihtiyacını karşılamak üzere, ölçek ekonomisinden yararlanan ve düşük maliyetle üretim yapan büyük işletmelere ihtiyacı su götürmez bir gerçektir."





Desteğin kapsamı

AA'nın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre desteğin kapsamı şöyle: