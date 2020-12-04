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    Hazine, 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı yapacak.
    • AA
    • 04.12.2020 - 15:29
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    Hazine, 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, pazartesi günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli, ikincisinde ise 5 yıl (1.757 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihraçları yapılacak.

    DEVLET TAHVİLİ YENİDEN İHRACI

    Salı günü düzenlenecek üçüncü ihalede 10 yıl (3 bin 626 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

    Aynı gün 5 yıl (1.820 gün) vadeli kira sertifikasının da doğrudan satışı olacak.

    Hazine, 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek #1

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