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- Hazine, 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek
Hazine, 3 ihale ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı yapacak.
- AA
- 04.12.2020 - 15:29
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, pazartesi günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli, ikincisinde ise 5 yıl (1.757 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvillerinin yeniden ihraçları yapılacak.
DEVLET TAHVİLİ YENİDEN İHRACI
Salı günü düzenlenecek üçüncü ihalede 10 yıl (3 bin 626 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Aynı gün 5 yıl (1.820 gün) vadeli kira sertifikasının da doğrudan satışı olacak.