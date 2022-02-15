- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Hazine, 5,6 milyar liralık kira sertifikası ihracatı
Hazine, 5,6 milyar liralık kira sertifikası ihracatı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 5 milyar 561 milyon 460 bin lira tutarında kira sertifikası ihraç etti.
- AA
- 15.02.2022 - 16:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, 16 Şubat 2022 valörlü, 14 Şubat 2024 itfa tarihli 5 milyar 561 milyon 460 bin lira tutarında sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
SATIŞ TUTAR BİLGİSİ İHALE SİSTEMİ ARACILIĞIYLA İLETİLİYOR
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.