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Hazine, 5,6 milyar liralık kira sertifikası ihracatı

Hazine, 5,6 milyar liralık kira sertifikası ihracatı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 5 milyar 561 milyon 460 bin lira tutarında kira sertifikası ihraç etti.