Hazine alacakları ocak sonu itibarıyla 20,8 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Açıklanan verilere göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

TAHSİL EDİLEN RAKAM 600 MİLYON LİRA

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 600 milyon lira tahsil edildi.