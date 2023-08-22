Hazine alacakları temmuz sonunda 25,7 milyar lira oldu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na göre, Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

AA Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla Hazine borçlarına ve alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. 25,7 milyar liradan 2,1 milyar liranın tahsilatı yapıldı Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2,1 milyar lira tahsil edildi. Merkezi yönetim borç stoku Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim borç stoku 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla 5.823 milyar TL olarak gerçekleşti. Borç stokunun döviz ve borç stoku dağılımı Borç stokunun 1.917,4 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 3.905,5 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.