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- Hazine bugün iki ihale düzenledi
Hazine bugün iki ihale düzenledi
- AA
- 20.09.2021 - 16:20
- Güncelleme : 20.09.2021 - 16:37
Daha önce duyurduğu ve farklı vadelere sahip iki tahvil ihalesini de tamamlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, toplamda 8 milyar 394 milyon 200 bin lira borçlanmaya gitmiş oldu.
İLK İHALE 2 YIL VADELİ YAPILDI
Bakanlık, ilk ihalede, 2 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,6 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı.
İhalede basit faiz yüzde 17,34, bileşik faiz yüzde 18,09 oldu.
Nominal teklifin 2 milyar 375 milyon 500 bin lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 103 milyon lira, net satış 1 milyar 100 milyon 500 bin lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 620 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 836 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı.
İKİNCİ İHALE 4 YIL VADELİ OLDU
Bakanlık, ikinci ihalede 4 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,35 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihracını gerçekleştirdi.
İhalede reel basit faiz yüzde 2,98, reel bileşik faiz yüzde 3 oldu.
Nominal teklifin 2 milyar 92 milyon 200 bin lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 377 milyon 800 bin lira, net satış 2 milyar 823 milyon 700 bin lira olarak gerçekleşti.
Piyasa yapıcılarından 3 milyar 624 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.