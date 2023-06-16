Hazine, gelecek hafta 4 ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, ihraç edilen finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla ihaleler düzenleniyor.
Bu kapsamda, gelecek hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 4 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili 1 kira sertifikası ihalesi gerçekleştirecek.
İhaleler Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre gerçekleşecek.
İhalelerin özellikleri
19 Haziran'daki ilk ihalede 4 yıl (1.456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk Lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
Aynı gün, 5 yıl (1.722 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.
20 Haziran'daki ilk ihalede 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 10 yıl (3 bin 493 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.