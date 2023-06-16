Hazine, gelecek hafta 4 ihale gerçekleştirecek Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın haftaya gerçekleştireceği ihalelere ait bilgiler paylaşıldı.

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, ihraç edilen finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla ihaleler düzenleniyor.

Bu kapsamda, gelecek hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı haftaya 4 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili 1 kira sertifikası ihalesi gerçekleştirecek.

İhaleler Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre gerçekleşecek.

İhalelerin özellikleri

19 Haziran'daki ilk ihalede 4 yıl (1.456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk Lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Aynı gün, 5 yıl (1.722 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

20 Haziran'daki ilk ihalede 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 10 yıl (3 bin 493 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.