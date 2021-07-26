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    Hazine iki tahvil ihalesi gerçekleştirdi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde toplamda 7 milyar 935 milyon 800 bin lira borçlanmaya gitti.
    • AA
    • 26.07.2021 - 15:48
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    Hazine iki tahvil ihalesi gerçekleştirdi

    Hazine, gerçekleştirdiği iki ihale ile piyasaya toplam 7 milyar 935 milyon 800 bin lira borçlandı.

    İLK İHALENİN ŞARTLARI

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede, 6 yıl (2 bin 303 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli, devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

    İhalede dönemsel faiz yüzde 9,15 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 56 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 106 milyon lira, net satış 1 milyar 74 milyon 300 bin lira olarak gerçekleşti.

    KAMU KURULUŞLARINDAN GELEN TEKLİFİN TAMAMI KARŞILANDI

    Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 700 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 1 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.

    Hazineden tahvil ihalesi

    İKİNCİ İHALENİN ŞARTLARI

    Bakanlık, ikinci ihalede ise 9 yıl (3 bin 395 gün) vadeli, 6 ayda yüzde 5,85 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

    İhalede basit faiz yüzde 16,96, bileşik faiz yüzde 17,68 oldu. Nominal teklifin 4 milyar 629 milyon 600 bin lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 845 milyon lira, net satış 2 milyar 211 milyon 500 bin lira olarak gerçekleşti.

    Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından 1 milyar 896 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.

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