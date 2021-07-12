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    Hazine tahvil ihalesi düzenledi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 4 milyar 63 milyon 600 bin lira borçlanmaya gitti.
    • AA
    • 12.07.2021 - 16:03
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 17:06
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    Hazine tahvil ihalesi düzenledi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlenen ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

    BASİT VE BİRLEŞİK FAİZ ORANLARI

    İhalede basit faiz yüzde 18,08, bileşik faiz yüzde 18,9 oldu.

    Nominal teklifin 3 milyar 794 milyon 500 bin lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 405 milyon 500 bin lira, net satış 2 milyar 363 milyon 600 bin lira olarak gerçekleşti.

    PİYASA YAPICILARINDAN 951 MİLYON LİRALIK TEKLİF GELDİ

    Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 951 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.

    Hazine böylelikle piyasaya toplam 4 milyar 63 milyon 600 bin lira borçlanış oldu.

    Hazine tahvil ihalesi düzenledi #1

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