Hazine tahvil ihalesi düzenledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 4 milyar 63 milyon 600 bin lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlenen ihalede, 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

BASİT VE BİRLEŞİK FAİZ ORANLARI

İhalede basit faiz yüzde 18,08, bileşik faiz yüzde 18,9 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 794 milyon 500 bin lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 405 milyon 500 bin lira, net satış 2 milyar 363 milyon 600 bin lira olarak gerçekleşti.

PİYASA YAPICILARINDAN 951 MİLYON LİRALIK TEKLİF GELDİ

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 951 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya toplam 4 milyar 63 milyon 600 bin lira borçlanış oldu.